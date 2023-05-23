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Эксперты установили, что состояние «Троицы» пока не позволяет вывезти ее из Третьяковки

20:59, 23.05.2023
Эксперты установили, что состояние «Троицы» пока не позволяет вывезти ее из Третьяковки
Фото: wikipedia.org

Икона «Святая Троица» Андрея Рублева пока не подлежит выдаче за пределы Третьяковской галереи из-за необходимости подготовить для нее оптимальные условия хранения, заключили участники заседания, прошедшего в Третьяковской галерее во вторник.

В протоколе заседания указывается, что «Троицу» не будут передавать на праздник Троицы 4 июня «из-за сложного и нестабильного состояния, а также непредсказуемости продолжающегося процесса негативных изменений»:

— В настоящий момент икона находится в реставрационной мастерской в процессе неотложной реставрации памятника. «Троицу» не будут передавать «из-за сложного и нестабильного состояния».

В мае президент России Владимир Путин принял решение передать Русской православной церкви икону «Троица». Рассчитывается, что образ будет выставлен для общенародного поклонения в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве в течение года, а затем займет историческое место в Троицком соборе Свято-Троицкой Сергиевой лавры.

«Троица» — икона Святой Троицы, написанная Андреем Рублевым в XV веке, самое знаменитое из его произведений и одна из двух (вместе с фресками во Владимире) сохранившихся работ, которые, как считают ученые, достоверно принадлежат ему. Является одной из самых прославленных русских икон.

В 1929 году по распоряжению Народного комиссариата просвещения РСФСР «Троица» была передана в Государственную Третьяковскую галерею.

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Маргарита Головатенко
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