Капремонт сельских домов культуры в Татарстане выполнен на 55%

Капитальный ремонт сельских домов культуры в поселках Татарстана выполнен на 55%. Об этом на совещании в Доме правительства республики сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.

По его словам, всего в республике в настоящее время ведется ремонт 35 объектов культуры в рамках четырех программ. На текущей неделе завершены работы на объектах Пестречинского и Камско-Устьинского районов, а в девяти отраслевых образовательных учреждениях объем работ закрыт на 45%.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, в конце прошлого месяца сообщалось, что жители татарстанского села Анатыш направили обращение в адрес регионального отделения Народного фронта в Татарстане с просьбой помочь со строительством Дома культуры.

Дело в том, что сельский Дом культуры был построен еще в 1960-х годах и с тех пор не ремонтировался. Сейчас здание имеет ряд дефектов: кровля протекает, внутренняя отделка потолков и стен в неудовлетворительном состоянии, вода, электричество, канализация отсутствуют, соответственно, нет и санузла.

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Максим Кокунин