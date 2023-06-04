Новости общества

23:50 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Капремонт сельских домов культуры в Татарстане выполнен на 55%

07:33, 04.06.2023 1
Капремонт сельских домов культуры в Татарстане выполнен на 55%
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Капитальный ремонт сельских домов культуры в поселках Татарстана выполнен на 55%. Об этом на совещании в Доме правительства республики сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.

По его словам, всего в республике в настоящее время ведется ремонт 35 объектов культуры в рамках четырех программ. На текущей неделе завершены работы на объектах Пестречинского и Камско-Устьинского районов, а в девяти отраслевых образовательных учреждениях объем работ закрыт на 45%.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, в конце прошлого месяца сообщалось, что жители татарстанского села Анатыш направили обращение в адрес регионального отделения Народного фронта в Татарстане с просьбой помочь со строительством Дома культуры.

Дело в том, что сельский Дом культуры был построен еще в 1960-х годах и с тех пор не ремонтировался. Сейчас здание имеет ряд дефектов: кровля протекает, внутренняя отделка потолков и стен в неудовлетворительном состоянии, вода, электричество, канализация отсутствуют, соответственно, нет и санузла.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин
ОбществоИнфраструктура Татарстан

Новости партнеров

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 11:21
    Вот , Черемшанский район , д.Верехняя Каменка, уже 2 года никак не могут закончить капремонт, клуб закрыли 2 года назад, сказали нет финансирование, клубе должны были обшить фасад, отменили, денег нет, там на многие сократили , ремонтировали можно сказать мимо проекта.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также