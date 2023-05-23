Жители татарстанского села Анатыш второй раз просят построить новый Дом культуры

Фото: пресс-служба Народного фронта в Татарстане

Жители татарстанского села Анатыш направили обращение в адрес регионального отделения Народного фронта в Татарстане с просьбой помочь со строительством Дома культуры. Об этом сообщили в пресс-службе президентского движения.

Дело в том, что сельский Дом культуры был построен еще в 1960-х годах и с тех пор не ремонтировался. Сейчас здание имеет ряд дефектов: кровля протекает, внутренняя отделка потолков и стен в неудовлетворительном состоянии, вода, электричество, канализация отсутствуют, а соответственно, нет и санузла.

ДК является единственным досуговым центром для сельчан. Кроме того, здесь располагается сельсовет, куда население обращается по насущным вопросам.

Жители Анатыша уже обращались с просьбой построить им новый Дом культуры. Тогда администрация муниципалитета включила ДК в программу строительства сельских клубов. Однако после назначения нового руководства такое решение отменили.

Фото: пресс-служба Народного фронта в Татарстане

Тогда местные жители обратились в региональное отделение Народного фронта в Татарстане. Представители президентского движения направили запрос в республиканский Минкульт, а также прокуратуру Татарстана по факту законности отмены строительства нового культурного центра.

— В таких небольших поселениях, где численность людей составляет порядка 600 человек, Дом культуры играет немаловажную роль. Стоит подчеркнуть, что в селе Анатыш ведется активное строительство новых домов, выделяются земли для многодетных семей, увеличивая численность населения. И конечно, местные жители нуждаются в месте, где они могли бы собраться и организовать свой досуг. Поэтому смена руководства муниципалитета не должна становиться причиной того, что люди лишаются надежды на улучшение инфраструктуры своего села и чувствуют себя обманутыми со стороны власти, — отметил член регионального штаба Народного фронта в Татарстане Руслан Аглиев.

Напомним, в начале мая сообщалось, что в сфере образования Татарстана капремонт учреждений ведется в рамках четырех республиканских и двух федеральных программ. Всего же работы ведутся на 268 объектах.

В частности, в этом году будет проведен капремонт пяти детских садов, 42 школ и школ-интернатов, а также 26 образовательных учреждений. Также по федеральной программе «Успех каждого ребенка» в двух школах уже обновлены спортзалы.

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Елизавета Пуншева