Реджеп Эрдоган вступил в должность президента Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял присягу в Великом национальном собрании страны — парламенте. Об этом сообщает ТАСС.
Таким образом он вступил в должность президента Турции на пятилетний срок.
Позавчера сообщалось, что Эрдоган стал победителем президентских выборов, набрав 52,18% голосов, таковы окончательные результаты ЦИК.
Оппонент Эрдогана Кемаль Кылычдароглу набрал 47,82% голосов, согласно итоговым результатам подсчета.
Комиссия также рассмотрела возражения по итогам выборов. Окончательные итоги второго тура выборов направили для публикации в официальной газете.
О победе турецкого лидера стало известно 29 мая, когда по результатам обработки 99,43% бюллетеней Эрдоган набрал более 52% голосов. Тогда же его поздравили президент России Владимир Путин и раис Татарстана Рустам Минниханов.
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