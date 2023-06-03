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Реджеп Эрдоган вступил в должность президента Турции

15:18, 03.06.2023
Реджеп Эрдоган вступил в должность президента Турции
Фото: wikimedia.org

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял присягу в Великом национальном собрании страны — парламенте. Об этом сообщает ТАСС.

Таким образом он вступил в должность президента Турции на пятилетний срок.

Позавчера сообщалось, что Эрдоган стал победителем президентских выборов, набрав 52,18% голосов, таковы окончательные результаты ЦИК.

Оппонент Эрдогана Кемаль Кылычдароглу набрал 47,82% голосов, согласно итоговым результатам подсчета.

Комиссия также рассмотрела возражения по итогам выборов. Окончательные итоги второго тура выборов направили для публикации в официальной газете.

О победе турецкого лидера стало известно 29 мая, когда по результатам обработки 99,43% бюллетеней Эрдоган набрал более 52% голосов. Тогда же его поздравили президент России Владимир Путин и раис Татарстана Рустам Минниханов.

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Максим Кокунин
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