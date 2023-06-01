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Эрдоган признан победителем президентских выборов в Турции

11:51, 01.06.2023
Эрдоган признан победителем президентских выборов в Турции
Фото: kremlin.ru

Нынешний президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган признан победителем президентских выборов, набрав 52,18% голосов, таковы окончательные результаты ЦИК.

Оппонент Эрдогана Кемаль Кылычдароглу набрал 47,82% голосов, согласно итоговым результатам подсчета.

Комиссия также рассмотрела возражения по итогам выборов. Окончательные итоги второго тура выборов направили для публикации в официальной газете.

О победе турецкого лидера стало известно 29 мая, когда по результатам обработки 99,43% бюллетеней Эрдоган набрал более 52% голосов. Тогда же его поздравил президент России Владимир Путин и раис Татарстана Рустам Минниханов.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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