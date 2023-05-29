Владимир Путин поздравил Эрдогана с победой на выборах по телефону

Президент России Владимир Путин поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на должность главы государства. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Во время разговора российский лидер озвучил большой вклад своего коллеги в развитие отношений между двумя странами «в конструктивном и взаимовыгодном ключе».

— Отмечено, что поддержка, выраженная турецким народом своему лидеру, открывает дополнительные перспективы для расширения практического двустороннего сотрудничества на различных направлениях, — рассказали в пресс-службе.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Президент Турции подтвердил настрой на дальнейшую совместную работу по всей актуальной повестке дня.

Реджеп Тайип Эрдоган выиграл во втором туре выборов президента Турции. Глава Высшей избирательной комиссии страны Ахмет Йенер сообщил, что по результатам обработки 99,43% бюллетеней Эрдоган получил 52,14% голосов, его оппонент Кемаль Кылычдароглу — 47,86%. Йенер отметил, что окончательные результаты выборов будут опубликованы в официальном вестнике 1 июня.



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Айрат Назипов