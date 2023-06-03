Российская авиация поразила около Северска командный пункт 81-й аэромобильной бригады ВСУ

Фото: realnoevremya.ru/Руслан Давлетшин (архив)

Российская авиация южной группировки войск поразила командный пункт ВСУ в районе Северска. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на начальника пресс-центра группировки «Юг» Вадима Астафьева.

— Авиацией южной группировки войск нанесено поражение по командному пункту 81-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Северск, — сказал он.

Вместе с этим артиллерия уничтожила взводные опорные пункты украинских войск в районе Богдановки и Котельников, а расчеты самоходных минометов «Тюльпан» и «Пион» — огневые позиции в районе Спорного и железнодорожную станцию разгрузки в Курахово.

— Также артиллерийскими расчетами соединений Южного военного округа уничтожены склады боеприпасов противника в районах населенных пунктов Уманское и Победа, — сказал Астафьев.

Также, по его словам, российский спецназ уничтожил опорный пункт и четыре группы ВСУ. При контрбатарейной борьбе на огневой позиции в районе поселка Желанное Второе поразили 152-миллиметровую гаубицу Д-20, две боевые бронированные машины, станцию радиоэлектронной борьбы, а также пикап.

На этой неделе сообщалось, что Вооруженные силы России сорвали попытку киевского режима провести террористический акт в городе Шебекино в Белгородской области. Уничтожено более 30 украинских боевиков, нарушения границы не допущено.



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Максим Кокунин