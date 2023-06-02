Минюст России включил в реестр иноагентов издания «Проект*» и «Ярновости*»

Минюст России расширил список иноагентов, добавив три физлица, издания «Проект*» и «Ярновости*». Информация опубликована на сайте министерства.

Издание «Проект*» попало в реестр из-за того, что распространяло недостоверную информацию о деятельности органов государственной власти России и действиях российской армии. В распространии недостоверных сведений обвинили и «Ярновости*».

Также в реестр были внесены: Максим Кузахметов*, журналист Роман Супер* и политолог Дмитрий Орешкин*. Двое первых активно выступали против спецоперации, а третий поддерживал властей Украины.

Фото: ru.wikipedia.org (на снимке — Дмитрий Орешкин*)

Минюст регулярно вносит в реестр иноагентов новые лица и организации. Например, месяц назад в него внесли Марию Певчих*, Марию Максакову*, издание «Тайга Инфо»* и других. Большая часть иноагентов попадает в реестр за критику власти и спецоперации. Других вносят в список из-за пропаганды ЛГБТ-отношений.

*включены Министерством юстиции России в реестр иностранных агентов

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Айрат Назипов