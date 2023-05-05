Минюст России добавил в список иноагентов Марию Певчих* и издание «Тайга Инфо*»

Минюст России расширил список иноагентов, добавив туда восемь физлиц, а также четыре организации, политическое движение и группу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

— В реестр включены Я.А. Матвеев*, А.А. Осовцов*, И.С. Преображенский*, Г.В. Албуров*, М.П. Максакова-Игенбергс*, М.К. Певчих*, В.Б. Пастухов*, Е.В. Агафонова*, женское общественно-политическое движение «Мягкая сила*», «Кризисная группа СК SOS*» (North Caucasus SOS Crisis Group), общество с ограниченной ответственностью «ТАЙГА ИНФО*», а также общественная организация «Санкт-Петербургский Русский ПЕН-клуб*», — сказано в сообщении.

Большинство новоиспеченных иноагентов критиковали спецоперацию и распространяли негативную информацию об органах российской власти. «Кризисная группа СК SOS*» попала в список за пропаганду ЛГБТ-отношений.

Фото: commons.wikimedia.org (на снимке — Мария Певчих*)

В апреле Министерство юстиции России пополнило реестр иноагентов. Так, в него попал Христо Грозев*, журналист из Bellingcat (признано СМИ-иноагентом и нежелательной организацией в России), Наталья Севец-Ермолина*, Эльвира Вихарева*,автономная некоммерческая правозащитная организация «Школа призывника»*, журналистский проект «Адвокатская улица»*.



*включены Министерством юстиции России в реестр иностранных агентов



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Айрат Назипов