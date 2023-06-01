В Казани в ДТП на проспекте Победы погиб пешеход, двое пострадали

Фото: МВД по Татарстану

В Казани утром на пересечении проспекта Победы и улицы Дубравной столкнулись три автомобиля: «Газель», КАМАЗ и манипулятор Ranger, сообщили в МВД по Татарстану.



Водитель «Газели» от сильного удара вылетел на тротуар, где стояли пешеходы, ожидающие зеленый сигнал светофора. В результате погиб один пешеход, еще двоих — 49-летнего мужчину и 33-летнюю женщину — госпитализировали.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Фото: МВД по Татарстану

ДТП случилось на трамвайных путях, из-за чего приостановлено движение трамвайных маршрутов №5, 5а, 7.



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Маргарита Головатенко