После смертельного ДТП на проспекте Победы возбудили уголовное дело

Фото: ГИБДД Казани

По факту ДТП на пересечении проспекта Победы и улицы Дубравной в Казани возбудили уголовное дело, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Дело возбудили по статье о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ). Расследование контролирует прокуратура Казани.

В ДТП столкнулись три автомобиля: «Газель», КАМАЗ и манипулятор Ranger. Водитель «Газели» от сильного удара вылетел на тротуар, где стояли пешеходы, ожидающие зеленый сигнал светофора. В результате погиб один пешеход, еще двоих — 49-летнего мужчину и 33-летнюю женщину — госпитализировали.

Фото: ГИБДД Казани

ДТП случилось на трамвайных путях, из-за чего приостановлено движение трамвайных маршрутов №5, 5а, 7.

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Маргарита Головатенко