В Казани из-за ДТП на час приостановили движение трамваев №5, 5а, 7
На пересечении проспекта Победы и Дубравной на трамвайных путях произошло ДТП, из-за чего движение трамвайных маршрутов №5, 5а, 7 приостановлено, сообщили в МУП «Метроэлектротранс».
На месте работают аварийные службы. Ориентировочное время простоя составит 60 минут.
UPD. Движение трамвайных маршрутов восстановили в 13.20.
26 мая в районе речного порта Казани сошел с рельсов вагон трамвайного маршрута №2. Причиной послужил износ рельса на кривой, пути построены в 1978 году.
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