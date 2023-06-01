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В Казани из-за ДТП на час приостановили движение трамваев №5, 5а, 7

08:29, 01.06.2023
В Казани из-за ДТП на час приостановили движение трамваев №5, 5а, 7
Фото: ﻿МУП «Метроэлектротранс»

На пересечении проспекта Победы и Дубравной на трамвайных путях произошло ДТП, из-за чего движение трамвайных маршрутов №5, 5а, 7 приостановлено, сообщили в МУП «Метроэлектротранс».

На месте работают аварийные службы. Ориентировочное время простоя составит 60 минут.

UPD. Движение трамвайных маршрутов восстановили в 13.20.

26 мая в районе речного порта Казани сошел с рельсов вагон трамвайного маршрута №2. Причиной послужил износ рельса на кривой, пути построены в 1978 году.

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Илина Хакимова
Происшествия Татарстан

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