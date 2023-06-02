В Татарстане увеличили норматив дохода по продаже продуктов со своего огорода
В Татарстане утвердили порядок расчета норматива чистого дохода от реализации плодов и продукции в личном подсобном хозяйстве с одной сотки земли в месяц, соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.
Норматив чистого дохода в стоимостном выражении от реализации плодов и продукции с одной сотки в Татарстане определен в размере 421,1 рубля в месяц.
Норматив увеличили с 385 рублей. Его размер меняется каждый год и зависит от нескольких параметров:
- объем реализованной в хозяйстве продукции;
- удельный вес затрат на ведение хозяйства в объеме реализованной продукции;
- посевная площадь в хозяйствах населения.
Норматив связан с назначением мер социальной поддержки, учитывающих доходы граждан. Таким образом, соцзащита будет считать, что человек с одной сотки земельной площади в натуральном виде получает 421,1 рубля в месяц.
В прошлом году норматив был увеличен с 350,8 до 385 рублей. В 2020-м он составлял 364 рубля.
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