В Татарстане увеличили норматив дохода по продаже продуктов со своего огорода

В Татарстане утвердили порядок расчета норматива чистого дохода от реализации плодов и продукции в личном подсобном хозяйстве с одной сотки земли в месяц, соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.



Норматив чистого дохода в стоимостном выражении от реализации плодов и продукции с одной сотки в Татарстане определен в размере 421,1 рубля в месяц.

Норматив увеличили с 385 рублей. Его размер меняется каждый год и зависит от нескольких параметров:

объем реализованной в хозяйстве продукции;

удельный вес затрат на ведение хозяйства в объеме реализованной продукции;

посевная площадь в хозяйствах населения.

Норматив связан с назначением мер социальной поддержки, учитывающих доходы граждан. Таким образом, соцзащита будет считать, что человек с одной сотки земельной площади в натуральном виде получает 421,1 рубля в месяц.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В прошлом году норматив был увеличен с 350,8 до 385 рублей. В 2020-м он составлял 364 рубля.

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Маргарита Головатенко