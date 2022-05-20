В Татарстане утвердили норматив чистого дохода, полученного от реализации продуктов в личном хозяйстве

Накануне Кабмин Татарстана утвердил норматив чистого дохода в денежном выражении от реализации продукции с одной сотки земли, полученной на личном подсобном хозяйстве. В этом году его повысили с 350,8 до 385 рублей. Соответствующее постановление за подписью премьер-министра Татарстана Алексея Песошина размещено на сайте правительства республики.

— Определить норматив чистого дохода в стоимостном выражении от реализации полученных в личном подсобном хозяйстве плодов и продукции с одной сотки земельной площади на территории Республики Татарстан в размере 385,0 рубля в месяц, — говорится в постановлении.

Фото: agro.tatarstan.ru

Как пояснили «Реальному времени», норматив связан с назначением мер социальной поддержки, учитывающих доходы граждан. Если говорить просто, то соцзащита будет считать, что человек с одной сотки земельной площади в натуральном виде получает 385 рублей в месяц.

Размер норматива меняется каждый год. Он зависит от нескольких параметров:

объема реализованной в хозяйстве продукции;

удельного веса затрат на ведение хозяйства в объеме реализованной продукции;

посевной площади в хозяйствах населения.

Фото: mtsz.tatarstan.ru

В отношении некоторых категорий граждан норматив может быть приравнен к нулю. Для этого нужно подходить под одно из требований:

все совершеннолетние члены семьи, ведущие хозяйство, являются инвалидами I-II группы или старше 65 лет;

одному из членов семьи присвоен статус «ребенок-инвалид»;

подсобное хозяйство ведется менее одного года.

Артем Гафаров