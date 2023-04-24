Кабмин Татарстана планирует увеличить норматив дохода по продаже продуктов со своего огорода

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Как выяснило «Реальное время», Кабмин Татарстана в очередной раз планирует повысить норматив чистого дохода от реализации продукции с одной сотки земли, полученной на личном подсобном хозяйстве. Согласно проекту постановления, который в настоящее время проходит антикоррупционную экспертизу, в этом году он может быть увеличен с 385 до 421,1 рубля.

Напомним, размер норматива меняется каждый год и зависит от нескольких параметров:

объем реализованной в хозяйстве продукции;

удельный вес затрат на ведение хозяйства в объеме реализованной продукции;

посевная площадь в хозяйствах населения.

Норматив связан с назначением мер социальной поддержки, учитывающих доходы граждан. Таким образом, соцзащита будет считать, что человек с одной сотки земельной площади в натуральном виде получает 421,1 рубля в месяц. Завершить проверку в отношении данного проекта должны 24 апреля.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В прошлом году норматив был увеличен с 350,8 до 385 рублей. В 2020-м он составлял 364 рубля. Стоит отметить, что в отношении некоторых категорий граждан он может быть приравнен к нулю. Однако для этого нужно подходить под одно из требований:

все совершеннолетние члены семьи, ведущие хозяйство, являются инвалидами I—II группы или старше 65 лет;

одному из членов семьи присвоен статус «ребенок-инвалид»;

подсобное хозяйство ведется менее одного года.

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Максим Кокунин