Кабмин Татарстана планирует увеличить норматив дохода по продаже продуктов со своего огорода
Как выяснило «Реальное время», Кабмин Татарстана в очередной раз планирует повысить норматив чистого дохода от реализации продукции с одной сотки земли, полученной на личном подсобном хозяйстве. Согласно проекту постановления, который в настоящее время проходит антикоррупционную экспертизу, в этом году он может быть увеличен с 385 до 421,1 рубля.
Напомним, размер норматива меняется каждый год и зависит от нескольких параметров:
- объем реализованной в хозяйстве продукции;
- удельный вес затрат на ведение хозяйства в объеме реализованной продукции;
- посевная площадь в хозяйствах населения.
Норматив связан с назначением мер социальной поддержки, учитывающих доходы граждан. Таким образом, соцзащита будет считать, что человек с одной сотки земельной площади в натуральном виде получает 421,1 рубля в месяц. Завершить проверку в отношении данного проекта должны 24 апреля.
В прошлом году норматив был увеличен с 350,8 до 385 рублей. В 2020-м он составлял 364 рубля. Стоит отметить, что в отношении некоторых категорий граждан он может быть приравнен к нулю. Однако для этого нужно подходить под одно из требований:
- все совершеннолетние члены семьи, ведущие хозяйство, являются инвалидами I—II группы или старше 65 лет;
- одному из членов семьи присвоен статус «ребенок-инвалид»;
- подсобное хозяйство ведется менее одного года.
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