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Сильный ветер снес кровлю с нескольких домов в Нурлате

22:07, 31.05.2023
Сильный ветер снес кровлю с нескольких домов в Нурлате
Фото: ГУ МЧС России по Татарстану

В Нурлате сильный ветер сорвал кровли частных и многоквартных домов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.

— В 20.40 направлена оперативная группа Нурлатского пожарно-спасательного гарнизона. По прибытии к месту происшествия оперативной группы установлено, что в г. Нурлат Нурлатского района произошел частичный срыв кровли на 4 многоквартирных жилых домах по адресам: Нурлатская 19, Ленинградская 7, Кариева 22, Советская, 8 (общая площадь повреждения кровли на четырёх домах — 160 кв.м) и 1 частном доме (общая площадь повреждения кровли 15 кв.м) по адресу Родниковая, 17, — отметили в ведомстве.

Погибших и пострадавших в результате инцидента нет. Отселять жителей не будут.

Новость дополняется

Айрат Назипов
Происшествия Татарстан

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