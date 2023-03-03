В РПЦ предложили ввести уголовное наказание за склонение женщины к аборту

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства Русской православной церкви предложила ввести уголовное наказание за склонение или принуждение женщины к осуществлению аборта в клиниках, сообщил председатель комиссии священник Федор Лукьянов.



Он считает, что необходимо ужесточить ответственность за проведение нелегальных абортов:

— Необходимо предусмотреть наказание за склонение к аборту, дополнив статью 123 Уголовного кодекса пунктом 4, предусматривающим наказание за склонение или принуждение женщины к осуществлению аборта.

В феврале министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что в России на 13% сократилось число абортов. По его словам, в 2022 году в России от прерывания беременности отказались 44 тысячи женщин. Он обратил внимание, что в государстве уделяют большое внимание профилактике абортов.

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Маргарита Головатенко