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Рамзан Кадыров: «Необходимо объявить военное положение в России»

19:20, 30.05.2023 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Рамзан Кадыров: «Необходимо объявить военное положение в России»
Фото: tatarstan.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил объявить военное положение на всей территории России и использовать все боевые ресурсы для борьбы с ВСУ. Такое заявление чеченский лидер сделал после атаки беспилотников на Москву.

— По мне, так необходимо объявить военное положение в России, использовать все предназначенные для этого боевые ресурсы, чтобы разом смести всю эту террористическую ячейку, — написал он в своем telegram-канале.

Он добавил, что киевский режим использует террористические методы. Кадыров призвал принимать против его руководителей «жесткие меры».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Сегодня утром Украина атаковала Москву восемью беспилотниками. После этого Следственный комитет России начал расследование. Прокуратуры Москвы и Московской области также взяли на контроль расследование обстоятельств атаки беспилотников.

Главное следственное управление СК России по поручению председателя ведомства Александра Бастрыкина возбудило уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Инцидент прокомментировал и президент России Владимир Путин. Узнать о его мнении можно в большом материале «Реального времени».

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Айрат Назипов
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