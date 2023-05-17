Жители новых регионов России получат доступ к ключевым цифровым сервисам вместе с паспортом

Жители Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областей вместе с паспортом получат доступ к ключевым цифровым сервисам в России, сообщает Минэкономразвития.



При обращении жителей новых регионов в МВД или МФЦ они смогут автоматически получить СНИЛС, ИНН и учетную запись для самостоятельной работы на едином портале госуслуг.

В МФЦ республики самыми востребованными услугами с начала года стали получение ИНН, СНИЛС и регистрация на портале госуслуг. Новая комплексная услуга «позволит значительно сократить время и упростить процесс получения необходимых документов» для жителей новых регионов.

В правительстве России приняли решение возместить расходы субъектам РФ, принявшим вынужденных переселенцев из новых регионов страны. Проект распоряжения направлен на возмещение расходов на расселение и питание людей, находившихся в пунктах временного размещения.



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Маргарита Головатенко