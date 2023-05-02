Сергей Шойгу: потери ВСУ за апрель оцениваются в 15 тысяч военных

Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания с руководящим составом Вооруженных сил заявил, что за апрель ВСУ потеряли более 15 тысяч военных. Об этом сообщает «РИА Новости».

По его словам, за этот же период российские военные уничтожили восемь самолетов, 277 беспилотных летательных аппаратов, 430 танков и других боевых бронированных машин, 18 боевых машин реактивных систем залпового огня, 225 орудий полевой артиллерии и минометов.

Вместе с этим министр подчеркнул, что Вооруженные силы России продолжают «ликвидировать вооружение, поставляемое украинским войскам Западом».

Фото: realnoevremya.ru/Руслан Давлетшин

В прошлую субботу Минобороны России сообщало, что «Южная» группировка Вооруженных сил на Донецком направлении за сутки уничтожила более 570 украинских военных и иностранных наемников, а также 24 единицы техники.

Тогда же отмечалось, что ВСУ потеряли два танка, три боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, двенадцать автомобилей, две самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Гвоздика», одну гаубицу Д-30, а также две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.



Также в марте стало известно, что за время проведения спецоперации России на Украине ВСУ потеряли убитыми почти всех военных, которые были подготовлены НАТО в период с 2014 по 2022 год.

Один батальон ВСУ потерял 600 человек в январе, потом пополнился на 700 человек, а затем потерял 800 человек в феврале, что составляет 60% потерь за 2 месяца.

Вместе с этим депутат Госдумы Александр Бородай отмечал, что значительная часть кадрового состава украинских войск, существовавшая до 2014 года, действительно выбита.

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Максим Кокунин