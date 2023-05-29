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В России стало больше категорий получателей соцвыплат в беззаявительном порядке

16:55, 29.05.2023
В России стало больше категорий получателей соцвыплат в беззаявительном порядке
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В России стало больше категорий получателей социальных выплат в беззаявительном порядке, такой закон подписал президент России Владимир Путин.

Документ предусматривает проактивное назначение страховой пенсии из-за потери кормильца, назначение социальных пенсий детям умершего кормильца по случаю потери кормильца и детям до 18 лет, оба родителя которых неизвестны. Выплаты будут назначать с использованием федерального регистра сведений о населении.

В беззаявительном порядке будут перерасчитывать фиксированные выплаты к страховой пенсии по старости и по инвалидности, если гражданин приобретает необходимый стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сейчас в проактивном формате в России оформляют материнский капитал, СНИЛС при рождении ребенка, все виды пенсии по инвалидности после ее установления, ежемесячную выплату по инвалидности, страховую пенсию по старости безработным предпенсионерам, федеральную социальную доплату к пенсии до прожиточного минимума одновременно с оформлением пенсии.

В России ряд социальных выплат и пособий с 1 февраля проиндексированы на 11,9%. К ним относятся пособия семьям с детьми, социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также гарантии для россиян, которые удостоены высших государственных наград, в том числе званий Героя России. Материнский капитал на первого ребенка увеличился до 587,9 тысячи рублей, маткапитал на второго ребенка составляет 775,6 тысячи рублей.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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