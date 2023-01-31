Михаил Мишустин утвердил индексацию ряда соцвыплат на 11,9%

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, которое предусматривает индексацию на 11,9% ряда социальных выплат и пособий с 1 февраля. Об этом сообщает RT.

В числе выплат, которые будут проиндексированы, — пособия семьям с детьми, социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также гарантии для россиян, которые удостоены высших государственных наград, в том числе званий Героя России.

Также с 1 февраля размер материнского капитала на первого ребенка увеличится до 587,9 тысячи рублей, маткапитал на второго ребенка составит 775,6 тысячи рублей.

Фото: realnoevremya.ru

«Реальное время» уже писало, что индексация соцвыплат в России с 1 февраля составит 11,9%. На это будет выделено 152,4 млрд рублей. Индексация коснется более 40 мер соцподдержки населения, в том числе ежемесячного пособия по уходу за ребенком, ежемесячных выплат инвалидам, ветеранам и чернобыльцам, ежемесячной страховой выплаты.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов