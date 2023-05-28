В селе Зеленодольского района Татарстана прошел «Бизнес-Сабантуй»

Фото: пресс-служба Зеленодольского района

В селе Большие Яки Зеленодольского района Татарстана прошел «Бизнес-Сабантуй». Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета. Со словами приветствия выступили глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев, председатель АПМ России Айдар Шагимарданов.

Предприниматели Ассоциации предпринимателей мусульман России организовали татарские народные игры и провели заседание по развитию бизнеса на территории села.

Участников встречи волновали вопросы инвестиций, расширения агропроизводства в районе и нехватки кадров. Афанасьев рассказал об опыте ТОСЭР и работы Совета предпринимателей в вопросах найма и мотивации персонала.

Фото: пресс-служба Зеленодольского района

Также на мероприятии подняли тему инструментов «мишарского» (креативного) маркетинга, опыта работы с самозанятыми и привлечения грантов для развития бизнеса.

Раис Татарстана Рустам Минниханов в пятницу провел встречу с предпринимателями. Они просили расширить возможности промипотеки, помочь с выходом на новые рынки сбыта и с преференциями в ТЦ. Подробности — в материале «Реального времени».



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Елизавета Пуншева