Рустам Минниханов призвал татарстанских бизнесменов говорить о их проблемах

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Раис Татарстана Рустам Минниханов призвал бизнес делиться своими проблемами, а не просто хвалиться успехами: «У вас есть право поднять руку и сказать здесь, что волнует», — сказал он в самом начале встречи с сообществом бизнесменов республики, которая открылось в Казани по случаю Дня российского предпринимательства.

Реплика Рустама Минниханова прозвучала в ответ на вступительную речь ведущего.

— Как, разве только про успехи [будем говорить]? — удивился раис Татарстана.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

По его словам, нужно говорить не только об успехах, но и о провалах, чтобы бизнес мог извлечь уроки и «встать на ноги»: «Мы должны встречаться и говорить о проблемах», — считает он.

День российского предпринимательства ежегодно празднуется 26 мая. Праздник установлен указом президента страны от 18 октября 2007 года.

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Луиза Игнатьева