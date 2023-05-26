Рустам Минниханов призвал татарстанских бизнесменов говорить о их проблемах
Раис Татарстана Рустам Минниханов призвал бизнес делиться своими проблемами, а не просто хвалиться успехами: «У вас есть право поднять руку и сказать здесь, что волнует», — сказал он в самом начале встречи с сообществом бизнесменов республики, которая открылось в Казани по случаю Дня российского предпринимательства.
Реплика Рустама Минниханова прозвучала в ответ на вступительную речь ведущего.
— Как, разве только про успехи [будем говорить]? — удивился раис Татарстана.
По его словам, нужно говорить не только об успехах, но и о провалах, чтобы бизнес мог извлечь уроки и «встать на ноги»: «Мы должны встречаться и говорить о проблемах», — считает он.
День российского предпринимательства ежегодно празднуется 26 мая. Праздник установлен указом президента страны от 18 октября 2007 года.
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