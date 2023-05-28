Оба кандидата в президенты Турции проголосовали на выборах

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Оба кандидаты в президенты Турции - действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган и единый кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу — проголосовали, причем практически одновременно. Эрдоган отдал свой голос на участке в Стамбуле, а Кылычдароглу — в Анкаре.



Глава Высшей избирательной комиссии Ахмет Йенер отметил, что активность избирателей во втором туре довольно высокая, выборы проходят спокойно без каких-либо проблем и инцидентов.

— Граждане проявляют во втором туре голосования такую же высокую активность, как в первом туре, как за границей, так и внутри страны, - подчеркнул Йенер.

Он также напомнил, что запрет на оглашение предварительных итогов подсчета голосов пока действует до 21.00, а после 1.:00 комиссия соберется и оценит ситуацию: «Если будет принято решение снять запрет в более раннее время, мы об этом сообщим», — сказал он.

Действующий президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что турецкий народ показал пример демократии в первом туре президентских выборов:

— Турция показала пример демократии самым прекрасным образом при участии 90 процентов населения (в первом туре выборов явка была 88 процентов). Я верю, что сегодня она сделает то же самое, — передает его слова "РИА Новости".

Первый тур выборов в Турции прошел 14 мая, для победы в нем нужно было набрать больше 50% голосов. По итогам первого тура Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,5% голосов, Кемаль Кылычдароглу — 44,88%. Лидер правой партии «Коалиция отца» Синан Оган набрал 5,17%, позже он призвал своих сторонников голосовать за Эрдогана во втором туре.



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Илина Хакимова