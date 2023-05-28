В Госдуме предложили объявить 1 сентября днем перехода на Telegram

Замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Алексей Диденко предложил объявить 1 сентября днем общероссийского перехода на мессенджер Telegram, письмо с соответствующим предложением он направил главе Минцифры России Максуту Шадаеву.



— Предлагаю назначить 1 сентября 2023 года днем общенационального перехода на мессенджер Telegram, — написал депутат министру.

Он отметил, что «исторически так сложилось, что в России в равной степени распространены и вышеупомянутый Telegram и WhatsApp* <...> Несмотря на то что первый гораздо функциональней и не связан с компанией Meta*, признанной в России экстремистской организацией, полностью вытеснить из оборота WhatsApp* не удается. Во многом это связано с привычкой или страхом потерять контакты, что в новом мессенджере непривычный функционал и т.д», передает ТАСС текст из письма.



Фото: pixabay.com

— Перебороть страх перехода поможет единый день перехода на другую программу, как в свое время назначался день перехода на зимнее и летнее время, — считает депутат.

Диденко подчеркнул, что заставить всех граждан поменять мессенджер нельзя, однако «всех госслужащих перевести на Telegram» депутаты и правительство могут.

Суд 1 июня рассмотрит первый в России протокол в отношении мессенджера WhatsApp* по административной статье о неудалении запрещенной информации. Компания привлекается по этой статье впервые в России, за это предусмотрено наказание — штраф до 4 млн рублей.



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Илина Хакимова