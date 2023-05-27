Российские средства ПВО перехватили две крылатые ракеты Storm Shadow

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки перехватили две крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Также были перехвачены 19 снарядов РСЗО HIMARS, две ракеты HARM и сбиты 12 беспилотников.

Еще российские войска уничтожили 4 склада боеприпасов Украины и поразили пункты управления двух бригад ВСУ в населенном пункте в ДНР.

Фото: Минобороны России

Storm Shadow — это англо-французская малозаметная крылатая ракета большой дальности воздушного базирования, разрабатываемая с 1994 года. Ее приняли на вооружение в 2001 году. Дальность полета ракеты составляет примерно 560 км.

Впервые о перехвате ракеты Storm Shadow в Минобороны сообщили 15 мая. Вместе с ней средства ПВО сбили семь противорадиолокационных ракет HARM, а также десять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS.

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Айрат Назипов