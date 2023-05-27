В Минфине США назвали новую дату возможного дефолта

Дефолт в США может произойти не 1 июня, как предполагалось ранее, а 5 июня. Такую дату указала глава американского казначейства Джанет Йеллен в письме, которое было адресовано лидерам Конгресса.

— Основываясь на последних доступных данных, по нашей оценке, у министерства будет недостаточно ресурсов для исполнения обязательств правительства, если Конгресс не повысит лимит госдолга или не приостановит его действие до 5 июня, — написала Йеллен.

Она призвала конгрессменов как можно скорее «защитить доверие и кредитоспособность» США. Еще руководитель министерства попросила не откладывать принятие решения на последний день.

Фото: pixabay.com

Министр финансов США на прошлой неделе заявила о том, что страна может оказаться в состоянии дефолта уже 1 июня. Предупреждение об этом она направила руководству Конгресса США, а прежде всего — Кевину Маккарти. Джо Байден заявил, что возможный дефолт в Америке принесет проблемы всему миру. По его словам, в случае дефолта репутации США во всем мире будет нанесен огромный ущерб.

Международный валютный фонд (МВФ) призвал конгресс США поднять потолок госдолга. В заявлении фонда сказано о необходимости немедленно поднять потолок цен и провести обсуждение по бюджету на 2024 год.



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Айрат Назипов