МВФ призвал конгресс США немедленно поднять потолок госдолга

Международный валютный фонд (МВФ) призвал конгресс США поднять потолок госдолга, сообщает «РИА Новости».



В заявлении фонда сказано о необходимости немедленно поднять потолок цен и провести обсуждение по бюджету на 2024 год.

Президент США Джо Байден признался, что не может гарантировать, что республиканская оппозиция не спровоцирует своими действиями суверенный дефолт.

— Я не могу гарантировать, что они не спровоцируют дефолт, сотворив что-нибудь возмутительное, — заявил он по итогам участия в саммите лидеров стран G7 в Хиросиме.

Фото: pixabay.com

Министр финансов США Джанет Йеллен на прошлой неделе заявила о том, что страна может оказаться в состоянии дефолта уже 1 июня. Предупреждение об этом она направила руководству Конгресса США, а прежде всего — Кевину Маккарти. Джо Байден заявил, что возможный дефолт в Америке принесет проблемы всему миру. По его словам, в случае дефолта репутации США во всем мире будет нанесен огромный ущерб.

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Маргарита Головатенко