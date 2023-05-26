Владимир Путин предложил обсудить дооплнительные соцгарантии для участников СВО

Президент России Владимир Путин предложил Совету безопасности обсудить дополнительные меры социальных гарантий для участников спецоперации и членов их семей, сообщает RT.



— Мы сегодня обсудим дополнительные меры социальных гарантий участникам специальной военной операции и членам их семей, — сказал Путин.

Участники специальной военной операции в России недавно получили возможность пройти бесплатное обучение или получить дополнительное профессиональное образование по наиболее востребованным специальностям. Работодатели, трудоустроившие их, смогут получить субсидии.

Специальная военная операция продолжается более года. О ее начале президент России Владимир Путин объявил утром 24 февраля 2022 года. Спустя почти семь месяцев, 21 сентября, в стране началась частичная мобилизация. О ее завершении министр обороны России Сергей Шойгу доложил главе государства 28 октября.

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Маргарита Головатенко