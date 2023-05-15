Российский оперштаб по борьбе с COVID-19 перестанет публиковать ежедневную сводку
Оперативные данные по заболеваемости COVID-19 в России будут публиковать раз в неделю. Изменения начнутся с 23 мая, сообщили в оперштабе.
— Правительством Российской Федерации принято решение начиная с 23 мая 2023 г. оперативные данные по COVID-19 публиковать еженедельно по вторникам, — сказано в публикации.
Последние три года оперштаб публиковал данные ежедневно.
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