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Япония ввела санкции против татарстанских компаний и командующего танковой дивизией

09:30, 26.05.2023
Япония ввела санкции против татарстанских компаний и командующего танковой дивизией
Фото: commons.wikimedia.org

Правительство Японии приняло решение расширить санкции в отношении России из-за ситуации на Украине. В новый список попали 27 физических лиц и 78 организаций, пишет ТАСС.

Так, в санкционный список внесли казанское АО «Эникс». Помимо заморозки активов в случае их обнаружения, санкции предполагают запрет на осуществление любых финансовых операций с этими организациями.

А в отношении челнинского ПАО «КАМАЗ» ввели экспортные ограничения. Они начнут действовать со 2 июня.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Еще под санкции попал командующий 90-й гвардейской танковой дивизией Рамиль Ибатуллин. Он является уроженцем Апастовского района Татарстана.

В конце марта правительство Японии расширило санкции против России, запретив поставлять ей часть своей продукции. В список вошли: сталь, алюминий, самолеты, детали машин, игрушки и так далее.

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Айрат Назипов
ОбществоВласть Татарстан

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