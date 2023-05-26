Япония ввела санкции против татарстанских компаний и командующего танковой дивизией

Правительство Японии приняло решение расширить санкции в отношении России из-за ситуации на Украине. В новый список попали 27 физических лиц и 78 организаций, пишет ТАСС.

Так, в санкционный список внесли казанское АО «Эникс». Помимо заморозки активов в случае их обнаружения, санкции предполагают запрет на осуществление любых финансовых операций с этими организациями.

А в отношении челнинского ПАО «КАМАЗ» ввели экспортные ограничения. Они начнут действовать со 2 июня.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Еще под санкции попал командующий 90-й гвардейской танковой дивизией Рамиль Ибатуллин. Он является уроженцем Апастовского района Татарстана.

В конце марта правительство Японии расширило санкции против России, запретив поставлять ей часть своей продукции. В список вошли: сталь, алюминий, самолеты, детали машин, игрушки и так далее.



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Айрат Назипов