Япония запретила поставлять в Россию самолеты, беспилотники и игрушки
Правительство Японии расширило санкции против России, запретив поставлять ей часть своей продукции. Перечень опубликован на сайте японского Министерства экономики.
В список вошли:
- сталь и изделия из нее;
- алюминий и изделия из него;
- строительные машины (гидравлические экскаваторы, бульдозеры и т. д.), котлы, двигатели для кораблей и авиации;
- детали машин;
- электронное оборудование и радиоаппаратура для навигации;
- самолеты, беспилотники и космические аппараты, а также запчасти для них;
- оптическое оборудование и детали к нему;
- игрушки.
Неделю назад власти Японии обещали продолжить санкционное давление против России. Также они приняли решение выделить Украине $470 млн в формате безвозмездной помощи в энергетической и других областях.
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