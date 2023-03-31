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Япония запретила поставлять в Россию самолеты, беспилотники и игрушки

09:21, 31.03.2023
Япония запретила поставлять в Россию самолеты, беспилотники и игрушки
Фото: pixabay.com

Правительство Японии расширило санкции против России, запретив поставлять ей часть своей продукции. Перечень опубликован на сайте японского Министерства экономики.

В список вошли:

  • сталь и изделия из нее;
  • алюминий и изделия из него;
  • строительные машины (гидравлические экскаваторы, бульдозеры и т. д.), котлы, двигатели для кораблей и авиации;
  • детали машин;
  • электронное оборудование и радиоаппаратура для навигации;
  • самолеты, беспилотники и космические аппараты, а также запчасти для них;
  • оптическое оборудование и детали к нему;
  • игрушки.
Фото: commons.wikimedia.org

Неделю назад власти Японии обещали продолжить санкционное давление против России. Также они приняли решение выделить Украине $470 млн в формате безвозмездной помощи в энергетической и других областях.

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Айрат Назипов
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