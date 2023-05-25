В Татарстане выявили нарушения в каждом втором детском лагере — видео

Фото: кадр видео/ТНВ

Пожарная сигнализация — первое, что проверяют в детских лагерях сотрудники МЧС. Под контролем пожарных все — от материалов стен и потолков до проверки знаний и умений сотрудников, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



В этом году в Татарстане детей примут 120 загородных лагерей, нарушения выявили уже в каждом втором. К ответственности привлекли 12 должностных и шесть юридических лиц.

Например, в казанском лагере «Заречье» выявили огнетушители с истекшим сроком годности, их уже заменили на новые. Лагерь «Заречье» одновременно может принять 420 детей. В этом году здесь проведут пять смен. При каждом заезде — тренировочная эвакуация. С этого года она будет проходить в новом формате — совместно с соседним лагерем «Восток».

До старта детских смен в республике осталась ровно неделя — столько же времени на устранение нарушений. Только при соблюдении всех требований лагеря получат разрешение на работу.

Проведением летней оздоровительной кампании в Татарстане занимаются 1 523 организации. Отдохнут в лагерях этим летом 168 тысяч детей. На Черноморское побережье из республики в этом году отправят более 5 тысяч детей. В 2023 году в Татарстане в ремонт детских лагерей вложат 1,35 млрд рублей.

В летнюю оздоровительную кампанию в лагерях Татарстана продолжит действовать часть антиковидных ограничений.



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Маргарита Головатенко