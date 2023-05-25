В соседнем с Татарстаном регионе разрешили охотиться на чаек и крачек

Депутаты Госсовета Удмуртии разрешили охоту на чаек и крачек. Их приравняли к охотничьим ресурсам на фоне вспышек гриппа птиц в регионе, пишет «Интерфакс».

Как сообщил в своем выступлении и.о. министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртии Юрий Долматов, законопроект разработан с целью снижения рисков возникновения заразных болезней охотничьих ресурсов.

— Отнесение чаек и крачек к охотничьим ресурсам позволит регулировать их численность как в рамках спортивной и любительской охоты, так и оперативно принимать решения в случае регулирования их численности при возникновении заболеваний, установлении карантина и принятии превентивных мер для ликвидации очагов, — разъяснил Долматов.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Он отметил, что чайки и крачки являются распространителями вируса птичьего гриппа среди домашних и диких птиц.

Татарстан обеспокоен ситуацией с птичьим гриппом в соседних регионах из-за угрозы его распространения. Как рассказал заместитель начальника Главного управления ветеринарии Кабмина республики Габдулхак Мотыгуллин, «угроза для республики явная».

На сегодняшний день в Татарстане в промышленном комплексе, а также в хозяйствах граждан содержится в общей сложности 18 млн птиц. Большую часть птиц содержат компании, занимающиеся промышленным птицеводством, — около 15 миллионов.

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Айрат Назипов