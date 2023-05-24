В хозяйствах и на предприятиях Татарстана содержится 18 млн птиц

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

В Татарстане в промышленном комплексе, а также в хозяйствах граждан содержится в общей сложности 18 млн птиц. Такие данные озвучил заместитель начальника Главного управления ветеринарии Кабмина республики Габдулхак Мотыгуллин.



Большую часть птиц содержат компании, занимающиеся промышленным птицеводством, — около 15 миллионов. В крестьянских (фермерских) хозяйства Татарстана находятся более 2 млн птиц, а в личных подсобных хозяйствах — 1,5 миллиона.

— 18 миллионов — в любом случае это огромный экономический ресурс и большое достижение республики в области птицеводства. Только при соблюдении всех требований и правил мы с вами сможем сохранить достигнутые результаты, — сказал Габдулхак Мотыгуллин.

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

Он также рассказал, что Татарстан обеспокоен ситуацией с птичьим гриппом в соседних регионах — Марий Эл, Удмуртии и Кировской области — из-за угрозы его распространения. По его словам, «угроза для республики явная».

Габдулхак Мотыгуллин уточнил, что в России с начала 2023 года зарегистрировано 37 случаев гриппа птиц, семь из которых среди домашних. Их этого количества 24 факта зафиксировали с начала мая. В Марий Эл выявили четыре случая гриппа птиц, в Удмуртии — пять, в Кировской области — девять.



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Татьяна Демина