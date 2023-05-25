В Казани переименовали спортшколу «Трудовые резервы»

Фото: realnoevremya.ru/Антон Журавлев (архив)

В Казани переименуют МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Физкультурно-спортивное объединение «Трудовые резервы». Решение принято в исполкоме города и закреплено постановлением.

В названии спортивной школы олимпийского резерва «Физкультурно-спортивное объединение «Трудовые резервы» к «муниципальному бюджетному учреждению» добавили слова «дополнительного образования».

Аналогичные изменения затронули и другие спортивные школы Казани. В начале мая городские власти внесли их в названия физкультурно-спортивных объединений «Авиатор», «Тасма», «Ак Буре», «Стрела», «Ракета», а также спортивных школ «Волна», «Динамо», «Савиново» и других.



Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Напомним, «Спортивная школа олимпийского резерва «Физкультурно-спортивное объединение «Трудовые резервы» в Казани появилась после переименования школы олимпийского резерва по художественной гимнастике «Грация». Решение приняли в апреле 2022 года.



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Татьяна Демина