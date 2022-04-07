В Казани переименуют школу художественной гимнастики «Грация»

Фото: Максим Платонов

Исполком Казани постановил переименовать школу олимпийского резерва по художественной гимнастике «Грация», об этом сообщается в сборнике документов мэрии города.



Теперь, согласно документу, учреждение будет носить название «Спортивная школа олимпийского резерва «Физкультурно-спортивное объединение «Трудовые резервы».

Директору спортивной школы поручено обеспечить представление устава в новой редакции на утверждение в Комитет земельных и имущественных отношений Казани и выступить заявителем при государственной регистрации документа.

Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя руководителя исполкома Казани Гузель Сагитову.

Фото: realnoevremya.ru

В феврале прошлого года в Казани отменили реорганизацию спортивно-оздоровительного комплекса «Трудовые резервы». Документ предполагал объединение «Грации» и «Трудовых резервов», что привело бы к утрате учреждением статуса школы олимпийского резерва. Идею оптимизации не поддержали ни татарстанцы, ни правительство республики.

Маргарита Головатенко