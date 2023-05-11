Власти Казани переименовали ряд спортивных школ
Исполком Казани переименовал несколько спортивных школ. В их название к «муниципальному бюджетному учреждению» добавили слова «дополнительного образования».
Согласно постановлениям, решения о переименовании затронули:
- спортивную школу олимпийского резерва «Физкультурно-спортивное объединение «Авиатор»;
- спортивную школу олимпийского резерва «Физкультурно-спортивное объединение «Тасма»;
- спортивную школу «Волна»;
- спортивную школу «Савиново»;
- спортивную школу «УНИКС-ЮНИОР»;
- спортивную школу «Динамо»;
- спортивную школу олимпийского резерва по гребным видам спорта;
- спортивную школу «Физкультурно-спортивное объединение «Ак Буре»;
- спортивную школу «Физкультурно-спортивное объединение «Стрела»;
- спортивную школу «Смена»;
- спортивную школу олимпийского резерва «Физкультурно-спортивное объединение «Ракета»;
- спортивную школу олимпийского резерва «Физкультурно-спортивное объединение «Ракета»;
- спортивную школу олимпийского резерва по водному поло.
Также власти города постановили обеспечить переименование МБУ «Спортивная школа по лыжным гонкам и спортивному ориентированию» Казани в муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа «Физкультурно-спортивное объединение «Снежный барс» с определением самостоятельного ведения бухгалтерского учета. В ней будут два структурных подразделения — спортивные школы по лыжным гонкам и по спортивному ориентированию.
Напомним, в прошлом году исполком Казани постановил реорганизовать спортивную школу олимпийского резерва ФСО «Ракета». К ней решили присоединить спортивно-оздоровительный комплекс «Ракета» и спортивную школу единоборств «Ак Барс».
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