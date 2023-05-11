Власти Казани переименовали ряд спортивных школ

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Исполком Казани переименовал несколько спортивных школ. В их название к «муниципальному бюджетному учреждению» добавили слова «дополнительного образования».

Согласно постановлениям, решения о переименовании затронули:

спортивную школу олимпийского резерва «Физкультурно-спортивное объединение «Авиатор»;

спортивную школу олимпийского резерва «Физкультурно-спортивное объединение «Тасма»;

спортивную школу «Волна»;

спортивную школу «Савиново»;

спортивную школу «УНИКС-ЮНИОР»;

спортивную школу «Динамо»;

спортивную школу олимпийского резерва по гребным видам спорта;

спортивную школу «Физкультурно-спортивное объединение «Ак Буре»;

спортивную школу «Физкультурно-спортивное объединение «Стрела»;

спортивную школу «Смена»;

спортивную школу олимпийского резерва «Физкультурно-спортивное объединение «Ракета»;

спортивную школу олимпийского резерва «Физкультурно-спортивное объединение «Ракета»;

спортивную школу олимпийского резерва по водному поло.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Также власти города постановили обеспечить переименование МБУ «Спортивная школа по лыжным гонкам и спортивному ориентированию» Казани в муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа «Физкультурно-спортивное объединение «Снежный барс» с определением самостоятельного ведения бухгалтерского учета. В ней будут два структурных подразделения — спортивные школы по лыжным гонкам и по спортивному ориентированию.

Напомним, в прошлом году исполком Казани постановил реорганизовать спортивную школу олимпийского резерва ФСО «Ракета». К ней решили присоединить спортивно-оздоровительный комплекс «Ракета» и спортивную школу единоборств «Ак Барс».



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина