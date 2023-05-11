Новости общества

23:44 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Власти Казани переименовали ряд спортивных школ

10:15, 11.05.2023
Власти Казани переименовали ряд спортивных школ
Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Исполком Казани переименовал несколько спортивных школ. В их название к «муниципальному бюджетному учреждению» добавили слова «дополнительного образования».

Согласно постановлениям, решения о переименовании затронули:

  • спортивную школу олимпийского резерва «Физкультурно-спортивное объединение «Авиатор»;
  • спортивную школу олимпийского резерва «Физкультурно-спортивное объединение «Тасма»;
  • спортивную школу «Волна»;
  • спортивную школу «Савиново»;
  • спортивную школу «УНИКС-ЮНИОР»;
  • спортивную школу «Динамо»;
  • спортивную школу олимпийского резерва по гребным видам спорта;
  • спортивную школу «Физкультурно-спортивное объединение «Ак Буре»;
  • спортивную школу «Физкультурно-спортивное объединение «Стрела»;
  • спортивную школу «Смена»;
  • спортивную школу олимпийского резерва «Физкультурно-спортивное объединение «Ракета»;
  • спортивную школу олимпийского резерва «Физкультурно-спортивное объединение «Ракета»;
  • спортивную школу олимпийского резерва по водному поло.
Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Также власти города постановили обеспечить переименование МБУ «Спортивная школа по лыжным гонкам и спортивному ориентированию» Казани в муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа «Физкультурно-спортивное объединение «Снежный барс» с определением самостоятельного ведения бухгалтерского учета. В ней будут два структурных подразделения — спортивные школы по лыжным гонкам и по спортивному ориентированию.

Напомним, в прошлом году исполком Казани постановил реорганизовать спортивную школу олимпийского резерва ФСО «Ракета». К ней решили присоединить спортивно-оздоровительный комплекс «Ракета» и спортивную школу единоборств «Ак Барс».

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина
ОбществоИнфраструктураОбразованиеСпорт Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также