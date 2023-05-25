Даутова о крахе «КЗСК-Силикон» и «Спурт-банка»: «Если бы не финансовый кризис 2014 года, я бы тут не стояла»

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Сегодня в Вахитовском райсуде Казани представители прокуратуры могут запросить новый срок для экс-главы банка «Спурт» Евгении Даутовой, которую в июне 2019-го посадили на 3 года по обвинению в фальсификации финансовой отчетности и злоупотреблении полномочиями при кредитовании комплекса предприятий «Казанский завод синтетического каучука», вопреки интересам «Спурта», что повлекло образование невозвратной задолженности 2,4 млрд рублей и крах банка.

Уже летом 2020-го Даутову выпустили по УДО, однако через несколько месяцев возбудили против нее новое дело о злоупотреблениях полномочиями по ч. 1 и ч. 2 ст. 201 УК РФ. Процесс по нему начался в июле 2022-го и в данный момент вышел на финишную прямую: обвинение выдвинуто по трем эпизодам с общим заявленным ущербом 890 млн рублей.

Однако есть один нюанс: по двум эпизодам истек шестилетний срок давности, а по третьему подсудимой вновь предъявляют злоупотребление с выдачей кредитов на «КЗСК» и «КЗСК-Силикон» с тяжкими последствиями для «Спурта» в виде банкротства.

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Стоит отметить, что в суде Даутова настаивала на там, что никакого преступного умысла в ее действиях не было и быть не могло:

— Согласиться с тем, что я специально придумала эту преступную схему, я не могу... Если бы не финансовый кризис 2014 года, я бы тут не стояла, — заявляла она.



Тогда судья поинтересовался: почему в этом случае протоколы ее допросов содержат показания о частичном признании вины? «Дьявол кроется в нюансах», — отвечала она, объясняя, что допросов было много, и перед предъявлением обвинения следователь сообщил — что якобы решил облегчить ей жизнь и скомпилировал ранее полученные показания в протокол нового допроса.

— Я говорила, что признаю обстоятельства, сделки, но не намерение причинить ущерб банку, — отметила Даутова.

Судебный допрос Евгении Даутовой растянулся на два заседания. Большую его часть составили не ответы на вопросы и анализ обвинения и своих действий со стороны самой фигурантки.

Свою речь в суде обвиняемая начала с того, что напомнила последствия валютного кризиса, когда у трехсот российских банков (в том числе семи татарстанских)отозвали лицензии. В их числе в 2017 году оказался и «Спурт». При этом за 4 месяца до этого в Сети разлетелся фейковый приказ Центробанка об отзыве лицензии у банка Даутовой. И вкладчики в панике кинулись забирать деньги.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Не исключаю, что распространение ложной информации о ситуации в «Спурте» могло быть сделано, чтобы инициировать процесс банкротства и лишить «КЗСК» последнего источника финансирования, — рассуждает обвиняемая. — Мы подавали заявления в Нацбанк, ФСБ и МВД. Потом нам сказали — атака была с украинских сайтов... — заявляла Даутова.

Атака имела для банка тяжелые последствия, что подтолкнуло его к банкротству. Но у силовиков уже имелся опыт и рабочие методы охоты на авторов и заказчиков фейковых постов.

Однако за это преступление против «Спурта» и его вкладчиков никто не ответил. И чем глубже вникаешь в детали уголовного дела, тем их становится больше — фейк в Сети был не единственным безнаказанным преступлением.

Обратим внимание, что в ценах сегодняшнего дня годовая выручка «КЗСК-Силикон» могла составить 17 млрд рублей, а разница между доходами и расходами — 4 млрд рублей. Но в итоге завод обанкротили и продали за 395 млн рублей, при наличии ареста на это имущество и инвестора с гарантиями выкупа за 6,2 млрд рублей. Подробности уголовного дела, трех эпизодах злоупотребления, показаниях силовиков и самой Даутовой читайте в эксклюзивном репортаже «Реального времени».

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Илина Хакимова