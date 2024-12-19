Украина ударила ракетами ATACMS и Storm Shadow по предприятию в Ростовской области

Вчера, 18 декабря, Украина ударила по предприятию «Комбинат Каменский» в Ростовской области 10 ракетами. Об этом сообщили в Минобороны России.

— По подтвержденным данным, были применены шесть оперативно-тактических ракет ATACMS американского производства и четыре крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow. В ходе противоракетного боя боевыми расчетами зенитных ракетных комплексов С-400, «Бук-М3» и зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь» сбиты все ракеты ATACMS и три из четырех Storm Shadow, — говорится в публикации.

Одна из ракет отклонилась от объекта атаки. В результате ее падения было повреждено техническое строение на территории комбината.

Напомним, сегодня в ходе прямой линии президент России Владимир Путин предложил Западу провести «технологическую дуэль».

— Пусть они предложат нам и тем на Западе и в США, кто им платит за их анализ, произвести технологический эксперимент, такую высокотехнологичную дуэль XXI века. Пусть определят какой-то объект для поражения, скажем, в Киеве, и сосредоточат туда все свои силы ПВО и ПРО. А мы нанесем туда удар «Орешником» и посмотрим, что будет, — сказал он.

Галия Гарифуллина