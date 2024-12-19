Суд арестовал счета экс-замминистра обороны Булгакова и его жены

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Басманный суд Москвы принял решение о блокировке финансовых активов, принадлежащих генералу армии Дмитрию Булгакову, который ранее занимал пост замминистра обороны, и его жене. Оба обвиняются в мошенничестве. Об этом сообщает РИА «Новости».

«У следствия имеются основания полагать, что незаконно полученные Булгаковым денежные средства в том числе аккумулировались им на расчетном счете, открытом на его супругу. Срок ареста на денежные средства продлен до 25 марта 2025 года», — говорится в документе.

Помимо этого, был наложен арест на счет, принадлежащий самому Булгакову. Такое решение было принято судом «для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, штрафа и других имущественных взысканий».



Ранее Московский городской суд оставил в силе решение о продлении срока содержания под стражей бывшего замминистра обороны Дмитрия Булгакова до 25 декабря.



Дарья Пузикова