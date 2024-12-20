В Подмосковье с воинскими почестями похоронили генерал-лейтенанта Игоря Кириллова

В Московской области состоялись похороны генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, начальника Войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России, погибшего в результате теракта 17 декабря. Церемония прощания прошла на территории Федерального военного мемориала «Пантеон защитников Отечества» Минобороны, пишет «Российская газета».

Там же стало известно, что Кириллов посмертно награжден звездой Героя России.

На похороны прибыли высокопоставленные лица, в том числе министр обороны Сергей Шойгу и секретарь Совбеза Андрей Белоусов. Президент Владимир Путин и заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев направили венки. Генерал-лейтенант Кириллов был похоронен с воинскими почестями под звуки государственного гимна.

Напомним, Кириллов и его помощник Илья Поликарпов погибли в результате взрыва самодельного взрывного устройства, прикрепленного к электросамокату, у подъезда дома на Рязанском проспекте. ФСБ оперативно задержала предполагаемого исполнителя, признавшегося в совершении теракта по заданию украинских спецслужб за вознаграждение в $100 тысяч и обещание выезда в ЕС.