Путин прокомментировал убийство Дугиной и Кириллова

Президент России Владимир Путин признал просчеты российских правоохранительных органов и спецслужб в предотвращении убийств Дарьи Дугиной и генерала Игоря Кириллова.

В ходе прямой линии глава государства заявил, что это характеризует режим, установленный на сегодняшний день в Киеве.

— К сожалению, это покушение является не единичным, и не только на военнослужащих. Достаточно вспомнить только убийство Дугиной. Это признаки террористического характера действующего в Киеве режима. Но это, конечно, значит, что наши соответствующие правоохранительные, специальные службы пропускают эти удары, — сообщил Путин.

Российская журналистка и политолог Дарья Дугина погибла в августе 2022 года в результате взрыва автомобиля в Московской области. Генерал Игорь Кириллов был убит 17 декабря этого года возле своего дома.