Следком России возбудил уголовное дело о теракте в Рыльске

Фото: Максим Платонов

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте в связи с обстрелом города Рыльска в Курской области Вооруженными силами Украины (ВСУ), сообщили в пресс-службе.

По данным следствия, в результате обстрела, произведенного с использованием дистанционных средств огневого поражения, есть погибшие и пострадавшие. Точное число жертв устанавливается. Следствие квалифицирует действия ВСУ как террористический акт, направленный против мирных граждан.

Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил о ракетном ударе Вооруженных сил Украины по городу Рыльску.