Жителя Елабуги осудят за кражу 205 тысяч на сдаче экзамена ПДД

Фото: Мария Зверева

Жителя Елабуги будут судить за кражу 205 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Татарстану.

По предварительным данным, с 2021 по 2023 годы обвиняемый выдавал себя за человека, имеющего обширные связи в правоохранительных органах, получал от жителей деньги для сдачи экзамена на знание ПДД без фактической проверки знаний.

Однако подсудимый распоряжался полученными деньгами по своему усмотрению, а люди были вынуждены пересдавать экзамен. В итоге выявили три случая обмана, общая сумма ущерба составила 205 тыс. рублей.



В суд для рассмотрения по существу направлено уголовное дело, по которому утверждено обвинительное заключение. Кроме того, в отдельное производство выделены уголовные дела в отношении лиц, которые давали взятки за успешную сдачу экзаменов.

Дарья Пузикова