Судно Gam Express подало сигнал бедствия в Керченском проливе

Судно Gam Express подало сигнал бедствия в Керченском проливе. Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры России. Ведомство контролирует ситуацию и следит за обеспечением безопасности мореплавания, а также за соблюдением прав членов экипажа.

Это уже не первый случай подачи сигнала бедствия в этом районе после крушения танкеров 15 декабря. 17 декабря сигнал бедствия подал танкер «Волгонефть-109» из-за обнаруженной трещины в корпусе (трещина оказалась некритичной).

Напомним, 15 декабря в Керченском проливе во время шторма получили повреждения и сели на мель два танкера «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212». Один из них разломился и затонул. Экипажи обоих судов были эвакуированы, один моряк погиб. Возбуждены уголовные дела по факту нарушения правил безопасности мореплавания. Проведены обыски и допросы в рамках следствия. Капитанам танкеров предъявлены обвинения.

Рената Валеева