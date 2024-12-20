Для певца Шарлота* запросили семь лет и пять месяцев колонии

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Гособвинение запросило для певца Шарлота* наказание в виде семи лет и пяти месяцев колонии общего режима, а также штраф в размере 299 тыс. рублей.

— [Прошу суд] назначить окончательное наказание в виде лишения свободы на срок семь лет пять месяцев с отбытием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 299 тыс. рублей, — цитирует ТАСС прокурора Владислава Кутузова.



Певца* обвиняют по двум пунктам ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма, совершенная с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей) и по ч. 1 ст. 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий). Прокурор отказался от обвинения Шарлота* по ч. 1 ст. 325 УК РФ (уничтожение официального документа, совершенное из личной заинтересованности) и п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, совершенные с угрозой применения насилия).



Напомним, в список террористов и экстремистов певца* внесли в июле этого года.