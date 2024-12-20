Генерал-лейтенант Игорь Кириллов посмертно удостоен звания Героя России

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов посмертно удостоен звания Героя России. Звезду Героя его вдове передал министр обороны Андрей Белоусов, пишет РИА «Новости».

Как говорится в сообщении, указ о награждении был подписан президентом Владимиром Путиным. Генерал Кириллов награжден высшей государственной наградой за героизм, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга.

Сегодня его похоронили. Президент Владимир Путин и заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев направили венки.



Напомним, Кириллов и его помощник Илья Поликарпов погибли в результате взрыва самодельного взрывного устройства, прикрепленного к электросамокату, у подъезда дома на Рязанском проспекте. ФСБ оперативно задержала предполагаемого исполнителя, признавшегося в совершении теракта по заданию украинских спецслужб за вознаграждение в $100 тысяч и обещание выезда в ЕС.

Рената Валеева