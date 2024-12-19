В Казани продолжается расследование уголовного дела, о котором Путину рассказали на прямой линии

Фото: Максим Платонов

В Казани продолжается расследование уголовного дела о мошенничестве в отношении местной жительницы Елены Маркеловой, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Сегодня во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным потерпевшая рассказала, что из-за обмана аферистов потеряла крупную денежную сумму.



Специалисты следственного отдела ОП №5 «Московский» СУ УМВД России по Казани продолжают расследование уголовного дела о мошенничестве и неправомерном доступе к компьютерной информации. Преступление было совершено в сентябре этого года.

скриншот трансляции "Итоги года с Владимиром Путиным"

— Пенсионерке из Казани позвонил неизвестный и предложил записаться на диспансеризацию. Для этого он попросил продиктовать код, который поступил на ее телефон в SMS-сообщении. Женщина сообщила злоумышленнику требуемые цифры и тем самым предоставила ему доступ к своему аккаунту на Едином портале государственных и муниципальных услуг, — рассказала Ирина Волк.

После этого злоумышленники убедили Елену Маркелову, что на ее имя пытаются оформить займы. Они предложили ей самой взять кредиты и перевести денежные средства на так называемые безопасные счета.

В рамках прямой линии с Путиным пенсионерка поинтересовалась, как банки одобряют кредиты, которые за граждан оформляют злоумышленники. Она попросила усилить борьбу с мошенничеством, чтобы подобных ситуаций не происходило. На это Путин ответил: «Вы правы абсолютно, но комментариев здесь немного».

Галия Гарифуллина